Det skal EU-lande diskutere på topmøde

Emner på EU-topmøde torsdag og fredag:

1. Coronakrisen

Stats- og regeringscheferne gør status på arbejdet med at udvikle vacciner og test. De skal også drøfte, hvordan restriktioner senere gradvist ophæves.

2. Klimaet

Det er målet for medlemslandene at aftale et skærpet klimamål for 2030, så drivhusgasser reduceres med mindst 55 procent i forhold til 1990.

3. Sikkerhed

På topmødet skal landene diskutere bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme - også på internettet.

4. Udenrigspolitik

Stats- og regeringscheferne forventes at skærpe retorikken over for Tyrkiet og føje flere personer til en sanktionsliste. Desuden skal de have debat om forholdet til USA.

5. Eurosamarbejdet

De skal have en drøftelse af bankunionen, efter at landenes finansministre for nylig blev enige om en reform.

Kilder: Generalsekretariatet for EU-Rådet.

/ritzau/