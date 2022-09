"Det skal ligne en ulykke": Russiske rigmænd er døde på stribe siden invasionen

Efter at have opfordret til at stoppe krigen i Ukraine mistede en russisk forretningsmand torsdag livet i Moskva. Det er ét blandt mange uforklarlige dødsfald, som skal skræmme kritikere af Putin-regimet fra at åbne munden, vurderer ekspert