Det tyske demokrati blev født i krig og kaos

I dag er det 100 år siden, at Weimarrepublikken blev grundlagt. Den demokratiske dans på kanten af afgrunden varede 14 år, så tog Hitler over

Først på dagen den 9. november 1918 dalede et væld af flyveblade ned over Berlin. Tyskere på spadseretur i den store park Tiergarten i det tyske kejserriges hovedstad samlede bladene op:

”Kejseren har abdiceret!”, stod der med store bogstaver.

Samtidig stimlede tusindvis af indbyggere sammen foran rigsdagsbygningen i udkanten af parken. Klokken 14 trådte socialdemokraten Philipp Scheidemann frem på en balkon og proklamerede den tyske republik:

”Det gamle faldefærdige er brudt sammen; militarismen er besejret!”.

Men han var ikke den eneste. To timer senere stillede Karl Liebknecht, lederen af det kommunistiske Spartakusforbund, sig op foran Berlin-paladset og udråbte den ”Frie socialistiske republik”. Socialdemokraterne fik militære frikorps til at slå ned på kommunisterne, Karl Lieb-knecht blev likvideret to måneder senere, og 1000 andre myrdet i Berlins gader. Første Verdenskrigs kanoner buldrede stadig i det fjerne. Millioner sultede. Tyskland var efter fire års krig tvunget i knæ. Ingen havde en plan. Men midt i kaosset blev kimen til det første tyske demokrati lagt.

”Det usædvanlige er, at revolutionen fra 1918 aldrig blev fuldt anerkendt hverken af samtidige eller historikere,” siger Daniel Schönpflug, professor i historie ved Det Frie Universitet i Berlin og forfatter til bogen ”Kometår. 1918: Verden i opbrud”.

”Den blev ofte kaldt en ’fastlåst’ eller ’mislykket’ revolution. Det er først for nylig, at vi ser en tendens til at betragte den som en revolu-tion i ordets sande betydning og som det grundlæggende øjeblik for det demokrati, vi stadig lever i i dag.”