Det ved vi om mumificerede Venerius Secundio

* Skelettet efter Marcus Venerius Secundio blev fundet i en celle i en del af et større aflukket gravkammer.

* Cellen var omkring 1,6 meter gange 2,4 meter.

* Efter fundet er han blevet transporteret til et nærliggende laboratorie for at blive undersøgt og konserveret.

* Den tidligere slave vurderes at være død i en alder af omkring 60 år i årtierne inden Pompejis undergang i år 79.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Ifølge inskriptioner på gravstedet udførte Marcus Venerius Secundio "optrædener" på både latin og græsk.

* På murværket er der fortsat spor af maling, hvorpå man kan se grønne planter på en blå baggrund.

* I andre dele af gravkammeret er der tegn på kremeringer af mennesker. Der er også fundet gravgaver, heriblandt to særlige vaser og fragmenter af stof.

Kilde: Pompejis Arkæologiske Park.

/ritzau/