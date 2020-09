Deutsche Bank vil lukke hver femte filial i Tyskland

Den tyske storbank lægger op til store ændringer på det hjemlige marked, der er præget af coronakrise.

Den tyske storbank Deutsche Bank vil lukke 20 procent af sine filialer på det hjemlige marked.

Det skal ske i et forsøg på at reducere udgifter og omstille banken til kundernes ændrede adfærd under coronakrisen.

Det oplyser Philipp Gossow, der er ansvarlig for Deutsche Banks afdeling i Tyskland, til nyhedsbureauet Reuters.

Banken har i øjeblikket omkring 500 filialer i Tyskland. Det antal skal "hurtigst muligt" reduceres til omkring 400, oplyser Philipp Gossow.

Det vil især være filialer i byområderne, der vil blive lukket ned, tilføjer han.

Deutsche Bank indledte allerede i 2019 en større omstrukturering efter en årrække med røde tal på bundlinjen.

Tyske banker driver generelt langt flere filialer end banker i lande som Holland og Storbritannien, hvor kunderne i større grad benytter sig af netbank.

Coronakrisen har fået en lang række banker i hele Europa til at ændre strategien for at imødekomme de nye udfordringer.

Deutsche Banks konkurrent Commerzbank har således lukket 200 af bankens 1000 filialer og planlægger at lukke endnu flere.

Deutsche Bank vil senere tirsdag komme med flere detaljer om de planlagte nedlukninger.

Philipp Gossow forklarer, at coronakrisen har ændret kunders adfærd. Og det er gået ud over efterspørgslen på serviceydelserne i de fysiske filialer.

- Selv kunder, der tidligere ikke har været bekendt med netbanker, foretager nu mange simple transaktioner fra hjemmet på deres computer eller iPad, siger han.

/ritzau/