DI betegner Joe Bidens vaccinekrav som et drastisk skridt

Den amerikanske præsident Joe Bidens nye vaccinekrav er "et aggressivt skridt i kampen mod Delta-varianten".

Det siger Dansk Industris (DI) chef i USA, Louis Funder, efter offentliggørelsen af de nye amerikanske vaccinekrav.

Joe Biden vil blandt andet kræve af virksomheder med flere end 100 ansatte, at de sørger for, at deres ansatte enten er vaccineret eller bliver testet for coronavirus ugentligt.

- Det hænger sammen med, at det ikke går særlig godt med at få folk vaccineret. Man havde troet, at man ville være meget længere fremme, end man er nu, siger Louis Funder.

Han peger på, at skridtet skal ses i lyset af flere end 160.000 nye smittetilfælde om dagen i USA, et stigende dødstal og altså samtidig en svag vaccinationsrate.

DI mener, at vaccinationer mod covid-19 er "en ubetinget god idé".

Men med dette forslag bevæger Biden sig langt ind på virksomhedernes domæne og blander sig reelt i grundlæggende principper som ledelsesretten, mener Louis Funder.

- Mange virksomheder i USA har af eget initiativ taget skridt for at få vaccineret deres ansatte eller indført ugentlige test. Men det stoler jeg på, at virksomhederne selv kan håndtere, siger han.

- Bidens forslag rører ved, hvordan den enkelte virksomhed skal drives. Og der er svaret ret klart: Det skal ejerne fortsat gøre.

Louis Funder frygter, at også danske virksomheder i USA kan ende med at blive fanget i konflikter som følge af det nye tiltag.

- I værste fald kan de blive ramt af sagsanlæg fra deres egne medarbejdere som følge af dette forslag, siger han.

Joe Biden præsenterede den nye handlingsplan på et pressemøde i Det Hvide Hus torsdag.

Her sagde han blandt andet, at "tålmodigheden over for de uvaccinerede er ved at være brugt op".

De nye føderale vaccinekrav ventes at komme til at omfatte omkring 100 millioner amerikanere.

Louis Funder understreger, at DI fortsat afventer at se det konkrete forslag udmøntet.

