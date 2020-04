DI er positiv over for Trumps plan og staternes fleksibilitet

For mange danske virksomheder er det et vigtigt signal, at USA får gang i hjulene igen, mener Dansk Industri.

Det er meget positivt, at USA gør sig konkrete overvejelser om en genåbning af det amerikanske samfund og ikke mindst giver staterne en tilstrækkelig fleksibilitet i at rulle planen ud.

Det mener Dansk Industris (DI) USA-chef, Louis Funder, efter at han er blevet bekendt med præsident Donald Trumps genåbningsplan for den amerikanske økonomi.

- De meget voldsomme stigninger i antallet af arbejdsløse den seneste måned er et åbenlyst eksempel på, hvor hårdt det er for den amerikanske økonomi at være lukket ned, udtaler Louis Funder.

- Dansk eksport til USA står til at falde med et tocifret milliardbeløb i 2020, og mange danske virksomheder går et udfordrende år i møde på det amerikanske marked.

- For de virksomheder er det et vigtigt signal, at USA får gang i hjulene igen, siger Louis Funder.

På et pressemøde i Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid præsenterede Donald Trump retningslinjerne for en genåbning af USA.

Her sagde Trump blandt andet, at guvernørerne gradvist bør lade amerikanerne vende tilbage til deres job, i det omfang det er muligt.

- USA ønsker at være åbent. Et lukket USA er ikke en langvarig løsning, sagde præsidenten.

Ifølge DI eksporterede danske virksomheder sidste år varer og tjenester for 157,6 milliarder kroner til USA.

USA er Danmarks største eksportmarked og holder hånden under 90.000 danske arbejdspladser.

/ritzau/