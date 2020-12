DI: Hjælpepakke holder USA oven vande indtil vaccineudbredelse

Sent søndag aften blev Kongressen enige om en ny coronahjælpepakke, der skal holde liv i økonomien.

En milliardstor hjælpepakke i USA skal give det sidste rygstød til økonomien, så amerikanerne kan holde sig oven vande, indtil de fleste i landet er blevet vaccineret mod coronavirus, og hverdagen kan vende tilbage.

Sådan lyder vurderingen fra Louis Funder, der er USA-chef for erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

- Hvis man ser tilbage til marts og april, troede man, at det ville blive værre, end det egentlig blev. Men der tog man ikke højde for, at flere delstater nu igen er begyndt at lukke ned, og jobfremgangen er sat i bero.

- Arbejdsløsheden er derfor stadig høj, og coronapakken vil hjælpe med at holde snuden oven vande, indtil vaccinerne er rullet ud, og økonomien kommer op i gear igen, siger Louis Funder.

Sent søndag aften dansk tid blev lederne i den amerikanske Kongres enige om en ny coronahjælpepakke på cirka 900 milliarder dollar svarende til omkring 5473 milliarder kroner.

Bliver hjælpepakken som forventet vedtaget, så vil den være den første støtte til USA's coronaramte økonomi i månedsvis, siden Kongressen i marts vedtog en hjælpepakke på 14.000 milliarder kroner.

- Hjælpepakken er cirka halvdelen af den, der blev vedtaget i foråret. Kritikere siger, at det langt fra er stort nok, og ideelt set havde den været større, men lidt har også ret, siger Louis Funder.

/ritzau/