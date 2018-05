DI: Tvivl om atomaftale påvirker dansk eksport mærkbart

Dansk eksport kommer til at lide under, at USA trækker sig fra atomaftalen med Iran, vurderer Dansk Industri.

Danmark kommer til at mærke, at USA hiver stikket på atomaftalen med Iran.

Det vurderer underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

- Jeg er overbevist om, at usikkerheden vil føre til, at den danske samhandel med Iran vil falde mærkbart, men vi må vende skråen i munden en ekstra gang, have is i maven og se på, hvordan tingene udvikler sig, siger han.

USA vil formentlig kraftigt opfordre også danske virksomheder til at tænke sig grundigt om, før de engagerer sig på det iranske marked, siger Peter Thagesen.

Det kan bidrage til usikkerheden omkring aftalen, som Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, de øvrige EU-lande og Iran fortsat er en del af.

Danmark eksporterer for cirka to milliarder kroner årligt til Iran.

