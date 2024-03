Diddys advokat kalder ransagninger af ejendomme en heksejagt

En af Sean "Diddy" Combs' advokater siger tirsdag, at rapperen er udsat for en "heksejagt", efter at han i civile søgsmål er blevet beskyldt for seksuelt misbrug, og føderale myndigheder har ransaget to af hans ejendomme.

Mandag sagde det amerikanske ministerium for indenrigssikkerhed, at det havde åbnet en efterforskning af hip hop-stjernen og gennemsøgt hans hjem i Miami og Los Angeles.

Aaron Dyer, der er advokat for Combs, kalder ransagningerne et "vulgært brug af magt på et militært niveau".

Billeder fra lokale fjernsynskanaler viste mandag bevæbnede betjente foran Diddys hjem i Los Angeles. Myndighederne tilbageholdt nogle personer ved ejendommen.

Ifølge Dyer samarbejder Combs med myndighederne. Advokaten siger også, at hverken Combs eller nogle af hans familiemedlemmer er blevet anholdt eller har fået forbud mod at forlade landet.

- Dette hidtil usete bagholdsangreb - sammen med en udvidet og koordineret tilstedeværelse af medierne - fører til en for tidlig dom af hr. Combs og er intet andet en end heksejagt baseret på beskyldninger uden merit fremsagt i civile søgsmål, siger Dyer.

Ministeriet for indenrigssikkerhed oplyser ikke, hvad det efterforsker i forhold til Combs og er ikke vendt tilbage med en kommentar til Dyers udsagn.

Ministeriets embedsområder er blandt andet ulovlig bevægelse af mennesker, varer, penge, teknologi og smuglervarer ind, ud og gennem USA - herunder også menneskesmugling med henblik på seksuel udnyttelse.

Der er blevet indgået et fortroligt forlig i sagen mellem Cassie og Diddy.

Søgsmålet er et af mindst fire civile søgsmål de seneste måneder, hvor Combs beskyldes for seksuelt misbrug.

- Der er ikke fundet kriminelt eller civilt ansvar med nogle af disse beskyldninger, siger Dyer tirsdag.

- Hr. Combs er uskyldig og vil fortsætte med at kæmpe hver eneste dag for at rense sit navn.

/ritzau/Reuters