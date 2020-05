* Det skal være muligt at rejse til områder i Europa, hvor situationen efter virusudbruddet er blevet sikker igen. Turister kan orientere sig via et digitalt Europa-kort, som EU har udarbejdet.

* Når et medlemsland vælger at åbne for rejser til landet, må der ikke være forskelsbehandling for EU-borgere for indrejse.

* Værnemidler som ansigtsmasker kan være nødvendige.

Kilder: EU-Kommissionen

