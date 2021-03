Dansk institut skal søge beviser for overgreb i Hviderusland

19 lande går sammen om et projekt, der skal samle beviser, der skal kunne bruges som bevismateriale i retten.

Den danske organisation Dignity, Dansk Institut mod Tortur, skal stå i spidsen for et projekt, der sigter mod at dokumentere brud på menneskerettigheder i Hviderusland.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Dignity leder initiativet sammen med hviderussiske og internationale menneskerettighedsorganisationer.

Projektet er sat i gang som reaktion på det, der ifølge Dignity udgør grove krænkelser og tortur mod demonstranter efter præsidentvalget i august sidste år. Demonstranterne har flere gange været på gaden for at vise deres utilfredshed med præsident Aleksandr Lukasjenko.

Torsdag ventes nye demonstrationer på den uofficielle hviderussiske frihedsdag.

Sammen skal organisationerne indsamle, bearbejde og opbevare dokumentation og beviser på grove menneskerettighedskrænkelser i Hviderusland.

Projektet er støttet af 19 landes regeringer - herunder Danmarks.

- Det, som vores platform kan, som regimet formentlig ikke er helt ligeglad med, er, at de indsamlede beviser på grove menneskerettighedskrænkelser kan danne grundlag for retsforfølgelse. I første omgang i andre lande end Belarus, siger Rasmus Grue Christensen, direktør i Dignity.

Dignity og det danske udenrigsministerium bruger navnet Belarus om Hviderusland.

Det er muligt at rejse tiltale mod dem, der har brudt menneskerettighederne, ved domstole i andre lande uden for Hviderusland.

Princippet "universel jurisdiktion" betyder, at hvis aktører fra Hviderusland befinder sig i eksempelvis Danmark, kan den danske anklagemyndighed føre en sag.

- På sigt håber vi, at beviserne kan bruges til et egentligt retsopgør i selve Belarus, hvis der på et tidspunkt kommer en demokratisk forandring, siger Rasmus Grue Christensen.

Udenrigsministeriet har gennem sit naboskabsprogram støttet projektet med 3,75 millioner kroner. Programmet støtter projekter, der skal fremme udvikling i EU's nabolande mod øst.

- Jeg er enormt stolt over det stærke danske aftryk med Dignity i spidsen for dette initiativ, siger udenrigsminister Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

- Platformens arbejde vil udgøre et markant bidrag til den vigtige indsats for at sikre, at gerningsmændene bag de voldsomme menneskerettighedskrænkelser i Belarus kan retsforfølges. Vi kan og vil ikke acceptere straffrihed, siger Kofod.

/ritzau/