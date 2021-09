Diktator-pral fra El Salvadors præsident gør USA urolig

USA frygter, at "demokratiet er på tilbagegang" i El Salvador.

Det siger en ledende amerikansk embedsmand i det centralamerikanske land tirsdag ifølge The Guardian.

Udmeldingen kommer, efter at USA for nylig satte fem salvadoranske højesteretsdommere på en liste over "udemokratiske og korrupte aktører".

Ifølge Jean Manes, der er chargé d’affaires ved den amerikanske ambassade i El Salvador, blev beslutningen taget, fordi de fem dommere tidligere på året vedtog, at El Salvadors præsident, Nayib Bukele, godt må stille op ved næste valg.

- Det er tydeligvis ikke tilladt i henhold til forfatningen, siger Jean Manes til The Guardian.

Bukeles parti Bukele "Nuevas Ideas" sikrede sig tidligere på året flertallet i landets parlament. Ikke længe efter udskiftede partiet de fem dommere, der tager sig af forfatningsmæssige sager i højesteretten.

De fem nye dommere vedtog herefter, at Nayib Bukele godt må stille op til genvalg, selv om det ifølge El Salvadors forfatning er forbudt for en præsident at stille op til valg to gang i træk.

- Det, vi ser nu, er et demokrati i tilbagegang. Det er præcist, hvad der sker, siger Jean Manes.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skrev Nayib Bukele mandag på Twitter, at USA's beslutning om at sætte de fem højesteretsdommere på landets korruptionsliste "ikke har noget at gøre med korruption".

- Det er ren politik og er den laveste form for indblanding (i et andet lands affære, red).

Præsidenten har forsvaret sine handlinger med, at han nyder udbredt støtte i El Salvador.

Nayib Bukele ændrede tirsdag beskrivelsen af sig selv på Twitter, så der nu står, at han er "den sejeste diktator i verden".

Teksten er ifølge The Guardian formentlig ment som en ironisk reference til de ord, som præsidentens kritikere bruger til at beskrive ham med.

/ritzau/