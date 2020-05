Dinosaurdræberen ramte Jorden fra den værst tænkelige vinkel

Da dommedag ramte dinosaurerne i form af en asteroide, kunne en anden nedslagsvinkel have ændret forløbet.

Her er, hvad vi ved: For omkring 66 millioner år slog en asteroide med dobbelt så stor diameter som Paris ned i vores planet og udryddede alle dinosaurer på landjorden og 75 procent af alt liv.

Indtil nu har det været et mysterie, om den enorme sten ramte Jorden direkte eller i højere grad strejfede vores planet ved nedslaget.

Men nu står det klart, at asteroiden ramte os med vinklen 60 grader - den mest "dødbringende vinkel".

Det viser et studie publiceret i tidsskriftet Nature Communications tirsdag.

Det altødelæggende nedslag hvirvlede så meget materiale og så mange gasser op i atmosfæren, at det på radikal vis ændrede klimaet og dødsdømte tyrannosaurus rexen og alt, hvad den nogensinde havde jaget.

Ved at analysere strukturen i det 200 kilometer brede krater efter nedslaget i det sydlige Mexico har forskere kastet mere lys på, hvad der skete.

Hovedforfatteren til studiet er Gareth Collins fra Imperial College i London, og sammen med sine kolleger har han kørt en række simulationer.

I dem undersøgte de forskellige nedslagsvinkler - 90, 60, 45 eller 30 grader - og to forskellige sammenstødshastigheder: 12 og 20 kilometer i sekundet.

60 grader svarer bedst til de tilgængelige data, fortæller han.

- Det er en mere dødelig nedslagsvinkel, fordi det udsender større mængder materiale hurtigt nok til at omslutte planeten, siger Collins.

Det var blandt andet små svovlpartikler, der blokerede solens stråler og nedkølede planeten med flere grader.

Et andet overraskende fund i studiet er, at geologiske data tyder på, at asteroiden ramte Jorden fra sydøst, ikke fra sydvest, fortæller Gareth Collins.

- Chicxulub-nedslaget (navnet på den by, som det ligger tæt på, red.) var en meget dårlig dag for dinosaurerne, siger forskeren og tilføjer, at den nye forskning viser, at den var "endnu værre", end man hidtil havde troet.

- Det gør det endnu mere bemærkelsesværdig, at livet overlevede og kom sig så hurtigt, som det gjorde.

/ritzau/AFP