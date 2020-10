Cypern giver sig og lader EU indføre hviderussiske sanktioner

Selv om EU-landene har været enige om sanktioner mod Hviderusland, har Cypern blokeret af andre årsager.

Cypern har spillet en for mange overraskende hovedrolle i EU-samarbejdet de seneste uger.

Men natten til fredag har landet opgivet en langvarig blokade af forberedte sanktioner, som EU-landene ellers var enige om at indføre mod personer i Hviderusland. Vejen er nu banet for disse sanktioner.

Det bekræfter EU-præsident Charles Michel natten til fredag.

- Vi har i dag besluttet at implementere sanktioner, som vi havde besluttet. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi har besluttet, siger EU-præsident Charles Michel på et pressemøde.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, optræder ikke på sanktionslisten. Det bekræfter Michel. Nogle lande havde ønsket, at præsidenten skulle være på listen.

Formelt vil sanktionerne blive vedtaget i en skriftlig procedure fredag. Sanktioner er gældende, når de publiceres i EU-Tidende.

Cypern modstod hovedrysten og synlig irritation fra andre EU-lande på et møde mellem udenrigsministrene mandag i sidste uge.

Og yderligere knap to ugers diplomatisk pres på det lille EU-land virkede heller ikke.

Så det var op til EU's stats- og regeringschefer torsdag aften at forsøge at overbevise Cypern, som har krævet sanktioner mod Tyrkiet, før landets regering ville stemme for sanktioner mod hviderussere.

De to sager er ikke relaterede. Derfor har det irriteret alle de andre EU-lande.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) ankom til topmødet torsdag eftermiddag, kaldte hun den cypriotiske taktik for "gidseltagning".

Sanktionerne mod Hviderusland udspringer af præsidentvalget i begyndelsen af august. EU-landene er enige om, at der blev snydt ved valget, og efterfølgende har man fordømt myndighedernes vold mod demonstranter.

Det er personer ansvarlige for valgsnyd og vold, som sanktionerne retter sig mod.

Allerede i august blev EU's udenrigsministre enige om, at de ville forberede sanktioner mod personer i Hviderusland. Siden har man identificeret en række personer, og listen er på omkring 40 personer.

/ritzau/