Diskvalifikation kort før Eurovision-finale er aldrig sket før

Det er aldrig før sket, at en deltager er blevet diskvalificeret så tæt på finalen i Eurovision.

Sådan lyder det fra Ole Tøpholm, som i mange år har kommenteret showet for DR, efter at den hollandske deltager, Joost Klein, lørdag er blevet diskvalificeret.

- Man kan konstatere nu, at det er en kæmpe skandale. Oven i al den anden støj på linjen og politisk debat der har været, så var en personsag ikke det, som Eurovision havde brug for, siger han.

Joost Klein er blevet diskvalificeret, efter at der har været en hændelse, som politiefterforskes. Ifølge Eurovision overskrider hændelsen deres retningslinjer for adfærd.

Flere medier har fået bekræftet af svensk politi, at man har undersøgt en sag om ulovlige trusler. Svensk politi har ikke bekræftet, at sagen handler om, at Klein skulle have fremsat trusler.

Ole Tøpholm forventer ikke, at sagen vil blive bragt op ved lørdagens finaleshow.

Eurovision afholdes i år i Malmø.

/ritzau/