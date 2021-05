Disneyland i Californien genåbner efter et års nedlukning

I første omgang åbner Disneyland i Californien i USA med en kapacitet på 25 procent og krav om mundbind.

Californiens verdensberømte forlystelsespark Disneyland har fredag åbnet dørene for første gang i 13 måneder.

Det er på trods af, at det ikke mere end fire måneder siden, at USA's mest folkerige delstat var i dyb krise på grund af coronapandemien.

Men nu kan Californien i stedet prale af at have det laveste smittetryk i USA.

Mere end halvdelen af befolkningen har modtaget mindst et stik med en vaccine mod coronavirus, og skoler, butikker og restauranter er ved at genåbne.

Forlystelsesparker er blandt de sidste steder, der har fået lov til at genåbne.

I første omgang åbner Disneyland med en kapacitet på 25 procent. Der er desuden krav om, at folk har booket billetter i forvejen, og der er ingen mulighed for at give Mickey Mouse et kram.

Parader og fyrværkerishow er foreløbig sløjfet for at undgå for store forsamlinger, og gæsterne skal bære mundbind og have målt deres temperatur ved indgangen.

Indtil videre er det kun Californiens indbyggere og fuldt vaccinerede, der må besøge parken. Det kan ændre sig 15. juni, når den næste fase af genåbningen finder sted.

Walt Disney lukkede sine forlystelsesparker rundt om i verden i marts sidste år for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

Virksomhedens mest besøgte park, Walt Disney i Orlando i Florida, åbnede allerede i juli sidste år, selv om smitteniveauet i delstaten i mange måneder lå på et ganske højt.

Disneyland Paris er i øjeblikket lukket, mens Disney-parker i Shanghai, Tokyo og Hong Kong er åbne.

/ritzau/