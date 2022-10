DNA-beviser løslader amerikansk mand efter 38 år bag tremmer

En amerikansk mand, som har været fængslet i 38 år, er blevet løsladt i Californien.

Det er sket, efter at DNA-prøver har vist, at en anden person formentlig stod bag drabet i 1983, som manden blev dømt for.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 69-årige Maurice Hastings blev dengang idømt en livstidsdom, som han har afsonet lige siden. Men for nylig blev han løsladt, da de nye DNA-beviser kom frem.

- Jeg har i mange år bedt til, at denne dag ville komme.

- Jeg peger ikke fingre. Jeg står ikke her som en bitter mand. Jeg vil bare nyde mit liv nu, mens jeg har det, sagde Hastings ved en pressemøde fredag.

Han har hele tiden erklæret sig uskyldig i anklagerne mod ham.

Distriktsadvokat George Gascón kalder det en "frygtelig uretfærdighed", som Hastings har været udsat for.

- Retssystemet er ikke perfekt. Og når vi får nye beviser, som får os til at betvivle en dom, så er det vores pligt at handle hurtigt, siger han.

Offeret i sagen, Roberta Wydermyer, blev udsat for et seksuelt overgreb og blev dræbt af et skud i hovedet i 1983. Hendes lig blev fundet i et bagagerum i en bil i en forstad til Los Angeles.

Der blev foretaget en obduktion af liget, hvor der også blev fundet sæd. Allerede i 2000 ansøgte Hastings om at få taget sagen om med DNA-prøver som nye beviser, men det blev afvist.

Sidste år råbte han igen op om, at han var uskyldig, og i juni blev det fastslået via DNA-prøver, at sæden fundet i kvinden ikke var hans.

Sæden er via DNA-prøver derimod blevet matchet med en person, som senere var blevet dømt for at have bortført en anden kvinde og efterladt hende i bagagerummet af en bil.

Dermed pegede de nye DNA-beviser på, at den mand formentlig var den skyldige, og at Hastings derfor skulle løslades.

/ritzau/