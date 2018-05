Dobbelt selvmordsangreb i Nigeria dræber mindst 27

Den militante islamistiske gruppe Boko Haram mistænkes for at stå bag et angreb i det nordøstlige Nigeria.

Der har været et dobbelt selvmordsattentat i det nordøstlige Nigeria, og mange mennesker meldes dræbt.

Der er imidlertid uenighed om dødstallet.

Nyhedsbureauet AFP citerer to lokale indbyggere i byen Mubi, hvor attentatet fandt sted, for at sige, at flere end 60 mennesker er blevet dræbt.

De to har deltaget i begravelserne.

Nyhedsbureauet Reuters citerer en hospitalskilde for at sige, at 27 er dræbt, mens AP citerer politiet for, at 28 personer mistede livet.

Attentatet ligner ifølge Reuters et attentat fra den militante islamistiske gruppe Boko Haram.

Gerningsmændene sprængte sig selv i luften nær en moské.

Boko Haram har siden 2009 gjort væbnet oprør i Nigeria - Afrikas folkerigeste land med over 186 millioner indbyggere - og gruppen går ofte efter steder, hvor mange mennesker er samlet.

Siden oprøret begyndte, har Boko Haram dræbt flere end 30.000 mennesker.

Abdullahi Yerima, politichef i delstaten Adamawa, siger, at den første selvmordsbombe eksploderede omkring klokken 14 dansk tid ved moskéen.

Kort efter eksploderede den anden bombe omkring 200 meter derfra.

Ezra Sakawa, direktør på Mubis hovedhospital, siger, at 27 mennesker blev dræbt og 56 såret.

Boko Haram har tidligere kontrolleret områder i Adamawa, men i 2014 lykkedes det regeringshæren at trænge de militante islamister ud.

Mubi var en forholdsvis fredelig by indtil november 2017, da freden blev brudt af en selvmordsbombe, som dræbte 50 mennesker.

Mubi ligger omkring 200 kilometer fra byen Maiduguri, hvor et attentat i torsdags kostede fire mennesker livet.

I begyndelsen af april dræbte et andet attentat i Maiduguri 15 mennesker.

