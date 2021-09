Dobbeltgængere mudrer valg i Rusland

Den russiske opposition kæmper i disse dage forud for både lokal- og parlamentsvalgene, der starter fredag. Som så ofte før.

Oppositionens største stemme, Aleksej Navalnyj, er i fængsel.

Det samme gælder flere andre udfordrere. Og ellers har de fået frataget retten til at stille op.

Oppositionen mener ikke, at der er tale om et egentligt valg.

- Det er ikke et valg, siger Leonid Volkov, der er en af Navalnyjs nøglemedarbejdere og lever i eksil, til nyhedsbureauet AFP.

- De har ekskluderet alle fra at stille op, de har gjort det umuligt for andre kandidater at deltage. Det er ikke lavet som et reelt valg, siger han.

De fleste russere regner med, at partiet Forenet Rusland vil genvinde valget og præsident Putin blive ved magten.

Samtidig regner man med, at Forenet Rusland vil beholde magten i det russiske parlament, Dumaen.

Det giver dem mulighed for at ændre forfatningen, så Putin kan sidde på magten frem til 2036.

Den opposition, som faktisk stiller op, hævder, at magthaverne fra Kreml spiller urent spil.

Blandt andet ved at bruge såkaldte spoiler-kandidater, der har til formål at mudre valget og sprede oppositionens stemmer, så de ikke bliver valgt ind.

I visse tilfælde fungerer kandidaterne næsten som dobbeltgænger-kandidater.

Reuters har talt med oppositionspolitikeren Boris Vishnevsky.

Han stiller op mod to andre kandidater, der har taget hans navn og udseende, siger han.

- Ved alle valg i de sidste mange år har vi sagt, at det var det mest beskidte og uærlige valg nogensinde. Ved næste valg gentager vi samme frase, siger Boris Vishnevsky.

- Det viser sig så, at det foregående valg var meget bedre end det nuværende, siger han.

Ilya Yashin er også oppositionspolitiker. Han har fået forbud mod at stille op.

Men nu stiller en anden kandidat med samme efternavn op. Kandidaten bruger ikke fornavn eller billede i sin valgkampagne.

Ilya Yashin mener, at kandidaten stiller op for at forvirre vælgerne til at tro, at det er ham.

Forenet Rusland kæmper med historisk lav tilslutning. Russiske meningsmålinger viser, at 30 procent har tænkt sig at stemme på regeringspartiet. Ved sidste valg viste målingerne en vælgertilslutning på 40 til 45 procent.

Præsident Putin har stadig en høj tilslutning med mellem 60 og 65 procent opbakning fra russerne.

Alligevel har han den seneste tid godkendt en række politiske tiltag.

Kritikere siger, at tiltagene kommer, fordi præsidenten forsøger at øge tilslutningen til ham selv og Forenet Rusland forud for valget. Det skriver Reuters.

Mandag har han godkendt en højere løn til ansatte i ordensmagten og militæret.

Sidste måned godkendte han en engangsudbetaling af 15.000 rubler - cirka 1300 kroner - til blandt andet brandvæsen, politi, anklagere og militært ansatte.

Mange af de grupper, der står til at modtage penge, er en del af Forenet Ruslands kernevælgere.

Rusland kæmper med en høj inflation på 6,7 procent. Desuden oplever befolkningen en faldende levestandard.

Det menes at være en del af forklaringen på Forenet Ruslands dalende tilslutning.

Valget i Rusland bliver afholdt fra fredag til søndag.

/ritzau/