To døde og 150 kvæstet i kollaps i synagoge i Israel

En fyldt tribune i en synagoge brasede sammen med snesevis af mennesker stående på den.

To er dræbt, og over 150 andre er kvæstet, efter at en tribune søndag kollapsede i en synagoge på Vestbredden.

Det oplyser israelske lægekilder ifølge nyhedsbureauet AP.

Ulykken skete lidt uden for Jerusalem, hvor hundredvis af mennesker var samlet til den jødiske helligdag shavuot.

Der var ved at blive lavet byggearbejde ved den tribune, der kollapsede, siger en talsmand for redningstjenesten til israelsk tv.

En video, der er spredt på sociale medier, viser den øverste del af tribunen give efter og brase sammen med et stort antal mennesker stående på den.

Ulykken i synagogen i en bosættelse på den besatte Vestbred kommer få uger, efter at 45 mennesker døde ved en anden ulykke ved en jødisk helligdom.

