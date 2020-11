Dødelig kategori 5-orkan går i land i Centralamerika

Orkanen Iota er natten til tirsdag nået til Nicaragua, hvor borgere og myndigheder frygter det værste.

Kategori 5-orkanen Iota er natten til tirsdag dansk tid gået i land langs den nordlige del af Nicaraguas caribiske kyst.

Orkanen forventes at bringe stormflod, massive mængder regn og katastrofale vindstød på op til 260 kilometer i timen med sig.

Ifølge USA's nationale orkancenter (NHC) gik Iota i land klokken 19.00 lokal tid.

På billeder kan man se, hvordan regnen allerede vælter ned i den i forvejen delvist oversvømmede kystby Puerto Cabezas.

- Vi frygter alle for vores liv, siger den lokale beboer Magdalena Bell, der har søgt ly på et tilflugtssted i byen.

Ud over de massive vindstød forventes orkanen at hæve vandstanden i havet til seks meter over det normale.

Orkanen forventes hurtigt at aftage i styrke inde i landet, men den kan give op til 76 centimeter regn flere steder i Centralamerika i løbet af de kommende dage.

Regionen er i forvejen ved at komme sig efter orkanen Eta, der for to uger siden ødelagde marker, udløste jordskred og dræbte omkring 150 personer i Nicaragua.

Mange landsbyer og områder i landet er stadig delvist oversvømmede efter orkanen.

FN's fødevareagentur, WFP, melder, at millioner af mennesker fortsat har akut brug for mad efter orkanen.

Mandag har regeringer i hele Centralamerika haft travlt med at evakuere folk fra bjergskråninger, vulkaner og flodområder.

Nicaraguas og Honduras' ledere advarede mandag om alvoren af den nye orkan.

- Det, der nærmer sig, det er en bombe, lød det fra Honduras præsident Juan Orlando Hernandez på et pressemøde.

Her mindede han også om, at resten af verden har et ansvar over for Centralamerika, fordi det er en af de regioner, der er hårdest ramt af klimaforandringer.

Iota er den mest alvorlige orkan til at ramme regionen i november siden 1932.

Det er desuden første gang, siden man begyndte at registrere orkaner, at to så store storme har dannet sig over Atlanterhavet i november.

/ritzau/Reuters