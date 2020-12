Dødstal efter etiopisk massakre stiger til 207 dræbte

Angrebsmænd satte ild til huse, hvor personer lå og sov. Mindst 207 er dræbt, inklusive 42 mænd bag angrebet.

Antallet af dræbte i en massakre tirsdag i det vestlige Etiopien er steget til 207.

Det oplyser et kommunikationskontor i Benishangul Gumuz-regionen, som citerer en kommandopost, der er oprettet i området.

Kontoret har også delt et billede af en grav, hvor ofrene er blevet begravet sammen.

Det er væsentligt højere en de tal, som Amnesty International oprindeligt meldte ud. Menneskerettighedsgruppen oplyste i første omgang, at 100 civile var blevet dræbt i et skudangreb ved daggry tirsdag.

Derudover meldte regionens regering torsdag, at omkring 42 mænd, der menes at stå bag angrebet, var blevet dræbt.

De formodede gerningsmænd er gået efter medlemmer fra Amhara-, Oromo- og Shinasha-samfundene, mener Amnesty. Folk blev under angrebet stukket og skudt, og huse blev brændt.

De bevæbnede mænd satte også ild til huse, hvor personer lå og sov.

Ifølge Amnesty tyder det på, at angrebet har været etnisk motiveret.

Det fandt sted, under 24 timer efter at den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, besøgte regionen for at diskutere sikkerhed og forsoning.

Mindst fem højtstående embedsmænd fra regionen er blevet tilbageholdt i forbindelse med angrebet.

Siden september har området været ramt af flere dødelige angreb, som er drevet af vold mod Amhara-, Oromo- og Shinasha-samfundene.

Spændingerne mellem Etiopiens etniske grupper er steget under Abiy Ahmed, der har været ved magten siden 2018.

/ritzau/dpa