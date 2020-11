Dødstal i Filippinerne som følge af tyfon stiger til 16

Årets hidtil mest kraftige tyfon ramte søndag Filippinerne og har forårsaget oversvømmelser og ødelæggelser.

Mindst 16 personer har mistet livet i Filippinerne som følge af tyfonen Goni, der gik ind over det sydøstasiatiske land tidligt søndag morgen lokal tid.

Det oplyser landets katastrofemyndighed mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Goni er den hidtil mest kraftige tyfon i Asien i år.

Voldsomme vindstød og kraftige regnskyl har forårsaget oversvømmelser, som har efterladt ti døde i provinsen Albay og seks på øen Catanduanes.

Begge steder ligger syd for hovedøen Luzon, hvor over halvdelen af landets befolkning på 108 millioner bor.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, planlægger at rejse til de hårdest ramte områder. Det oplyser hans toprådgiver, senator Christopher Go, på et pressemøde.

Søndag blev flere end 300 huse begravet under vulkansten og mudderskred fra vulkanen Mayon, der ligger i den hårdt ramte Albay-provins i regionen Bicol.

Da tyfonen nærmede sig Filippinerne, blev den med vindstød på op til 265 kilometer i timen kategoriseret som en supertyfon.

Da den kom ind over land var den aftaget så meget i styrke, at den blev nedjusteret til en almindelig tyfon.

Men den var stadig kraftfuld nok til at påføre "katastrofale" ødelæggelser. Blandt andet omkring hovedstaden Manila og i naboprovinser, skriver avisen Manila Times.

Lørdag blev hundredtusindvis af personer beordret i sikkerhed i evakueringscentre. Vindens styrke flåede tagene af to evakueringscentre.

I Manila blev beboere i lavtliggende slumområder evakueret, fordi der var risiko for oversvømmelser. Millionbyens lufthavn blev lukket, da tyfonen nærmede sig.

/ritzau/