Dødstal i Italien efter coronavirus stiger igen markant til 197

Dødeligheden i Italien efter virussmitte er opgjort til 4,25 procent. I Skandinavien er den nul.

Antallet af døde efter et udbrud af coronavirus i Italien er fredag steget med 49 personer til 197, oplyser landets beredskab.

Det er den største stigning i dødsfald på et døgn, siden smitten begyndte at brede sig for alvor for godt to uger siden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Italien melder forholdsmæssigt om langt de fleste dødsfald i verden efter smitte. Italien har i særklasse flest syge af virusset i Europa.

Regeringen har beordret skoler, gymnasier og universiteter lukket i en uge for at hindre spredningen af sygdommen, der kendes som Covid-19, når den er i udbrud.

Også biografer og teatre holder lukket.

Antallet af smittede er fredag opgjort til 4636 mod 3858 dagen forinden. Også Vatikanet, der ligger midt i Rom, kunne fredag melde om sit første tilfælde af en smittet med coronavirus.

Gennemsnitsalderen for de personer, der er døde af Covid-19, er 81 år, oplyser det nationale sundhedsinstitut. Flertallet af dem havde i forvejen andre lidelser. Kun 28 procent var kvinder.

Italien er et af de lande i Europa med forholdsvis flest ældre borgere.

Dødsraten efter smitte med coronavirus er opgjort til 4,25 procent, og det er langt højere end de fleste andre lande.

Til sammenligning er over 200 smittet med virusset i Norge og Sverige og 21 i Danmark. Men der er ingen døde af sygdommen i Skandinavien.

/ritzau/