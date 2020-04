Dødstal nærmer sig 3000 i delstaten New York efter ny rekord

På 24 timer er der registreret 562 nye dødsfald blandt coronapatienter i den amerikanske delstat New York.

Den amerikanske storby New York er for alvor ved at udvikle sig til et nyt epicenter for coronapandemien, der har spredt sig som en steppebrand over hele verden.

Således er der det seneste døgn registreret 562 nye dødsfald blandt coronapatienter i delstaten New York, hvor storbyen står for hovedparten af dødsfaldene.

Det er det højeste antal døde på et enkelt døgn hidtil i delstaten.

Dermed er det samlede antal døde i delstaten oppe på 2935.

Det oplyser New Yorks guvernør, Andrew Cuomo.

Også antallet af registreret smittede er steget markant det seneste døgn. Således er der fredag bekræftet 102.863 smittetilfælde i delstaten mod 92.381 dagen før.

/ritzau/Reuters