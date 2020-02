Dødstallet efter coronavirus nærmer sig 500 i Kina

Alene i Hubei-provinsen er der det seneste døgn rapporteret om 65 nye dødsfald. Det samlede dødstal er nu 490.

Det nye coronavirus har nu taget livet af 490 mennesker i Kina.

Det oplyser de kinesiske myndigheder tidligt onsdag morgen lokal tid.

Det seneste døgn er der rapporteret om 65 nye dødsfald i provinsen Hubei alene.

Det er i Hubei-provinsen, at millionbyen Wuhan ligger. Det er her, at virusset brød ud i midten af december.

Kinas Nationale Sundhedskommission oplyser onsdag, at antallet af bekræftede smittetilfælde i landet nu har nået 24.324. Det sker, efter at 3887 nye tilfælde er blevet opdaget.

/ritzau/AFP