Dødstallet efter smitsomt virus i Kina stiger til over 200

Kina har tillid og kapacitet til at vinde krigen mod coronavirusset, oplyser Kinas udenrigsministerium.

Dødstallet som følge af det smitsomme coronavirus i Kina er nu oppe på 212 på tværs af landet.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder kort før midnat til fredag dansk tid.

Hubei-provinsen alene tæller 204 virusbekræftede dødsfald. Det er i Hubei-provinsen, at storbyen Wuhan ligger. Det var her, det nye coronavirus brød ud i midten af december.

I Hubei er der samtidig konstateret yderligere 1220 smittetilfælde, hvilket bringer det samlede antal smittede i provinsen op på 5806, oplyser myndighederne.

Det hidtidige dødstal for hele Kina lød på 170.

En talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium siger i forbindelse med offentliggørelsen af det nye dødstal, at Kina har "tillid og kapacitet til at vinde krigen mod coronavirus".

/ritzau/Reuters