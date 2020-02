Dødstallet i virusramte Kina tager endnu et stort spring

81 nye dødsfald som følge af coronavirusset er konstateret i den virusplagede Hubei-provins i Kina.

Der er registreret 81 nye dødsfald som følge af coronavirus i Hubei-provins i Kina.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den virusplagede provins natten til lørdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed har i alt 717 personer mistet livet i Kina, hvoraf langt størstedelen af dødsfaldene er registreret i Hubei-provinsen.

Samtidig bekræftes 2841 nye smittetilfælde i provinsen, hvormed i alt 24.954 personer er smittet alene i Hubei-provinsen.

Dermed er antallet af smittede på landsplan nu over 34.000 personer.

Coronavirusset har sit epicenter i Hubei-provinsens hovedstad, Wuhan, hvor det menes at være brudt ud på et marked i midten af december.

På markedet blev der blandt andet solgt vilde dyr.

Virusset har siden spredt sig voldsomt i Kina, og der er konstateret smittetilfælde i flere end 20 andre lande.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret udbruddet for en global sundhedskrise.

Kina har i forsøget på at inddæmme smitten lukket flere store byer ned. Alene i Wuhan og Hubei-provinsen er omkring 56 millioner mennesker påvirket af nedlukningen.

Alligevel fortsætter smitten dag for dag med at sprede sig og koste flere liv i Kina.

Fredag omkom en 34-årig læge fra Wuhan, som havde fået en reprimande fra politiet for at have advaret om coronavirusset.

Dødsfaldet har vakt stor vrede både blandt den kinesiske befolkning og internationalt.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International bør de kinesiske myndigheder tage ved lære af den tragiske påmindelse om, at hensynet til "stabilitet" kan føre til undertrykkelse af vitale informationer.

- Ingen bør blive forfulgt eller straffet for at udtale sig om en stor fare for den almindelige befolkning, blot fordi det kan bringe lokale ledere i forlegenhed, lød kritikken fra organisationen.

/ritzau/