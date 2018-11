Død person fundet i vandet hvor nordmand faldt fra færge

Norsk mand faldt over bord fra Oslo-båden. Politiet har underrettet pårørende om, at han muligvis er fundet.

Den svenske kystvagt har midt på dagen lørdag fundet en død person i vandet nær det sted, hvor en nordmand natten forinden faldt i vandet fra færgen "Stena Saga".

Færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn, da den norske passager faldt over bord. Det skete i svensk farvand omkring 30 kilometer fra fastlandet og 20 kilometer fra øgruppen Väderöarna.

De svenske myndigheder modtog alarmen omkring klokken 02.30. På det tidspunkt menes manden allerede at have været i det kolde vand i mere end 20 minutter.

Syv både og en helikopter forsøgte i seks timer at finde manden. Men eftersøgningen blev indstillet klokken 08.07. Et enkelt skib fra den svenske kystvagt blev dog i området.

- Området har været gennemsøgt, men ingen person er blevet fundet, skrev den svenske redningscentral, Sjöfartsverket, tidligere lørdag på sin hjemmeside.

Svensk politi har lørdag aften ikke med sikkerhed identificeret den fundne.

- Vi har informeret de pårørende om, at en person, som kan være den savnede, er fundet, siger Kripos talsmand Jonas Fabritius Christoffersen til svensk tv SVT.

Den savnede mand faldt fra ottende dæk, der var cirka 20 meter over havets overflade.

Der er ifølge den norske avis VG intet, der tyder på, at han blev skubbet. Flere vidner skal have set ham falde.

Vandet var omkring ti grader varmt, og det blæste 10-12 meter per sekund i nat. Samtidig var sigtbarheden dårlig i mørket.

Færgen "Stena Saga" fik instruktioner om at holde sig i området for at hjælpe til med eftersøgningen. Også "Crown Seaways", der var på vej til København, og "Color Magic", der havde kurs mod Kiel, deltog i eftersøgningen.

Den savnede mand var på båden i et selskab med "flere andre". Det fortæller Jesper Waltersson, der er pressechef hos Stena Line.

/ritzau/TT