Død tuneser fik politiet på sporet

* I denne uge har italiensk politi anholdt 11 personer fra to kriminelle bander på Sicilien. De mistænkes for at have lemlæstet blandt andet misbrugere og hjemløse for herefter at kræve erstatning for skaderne.

* Anholdelserne er kulminationen på en efterforskning, der begyndte i januar 2017, hvor en tunesisk mand blev fundet død på gaden i Palermo.

* I første omgang troede politiet, at han havde været offer for en flugtbilist. Men senere kom det frem, at han var død af et hjerteanfald, efter at han havde fået flere lemmer smadret.

Kilder: AP, AFP.

/ritzau/