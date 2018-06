Døde Hawkings ord transmitteres til det nærmeste sorte hul

1000 mennesker deltager i den britiske fysiker Stephen Hawkings begravelse i Westminster Abbey i London.

Videnskabsmand og verdenskendt fysiker Stephen Hawking begraves fredag i Westminster Abbey nær en af historiens største videnskabsfolk Isaac Newton.

I kirken holdes en mindegudstjeneste for Hawking, der var ramt af sygdommen ALS og i mange år sad i kørestol og kommunikerede ved hjælp af en maskine.

Stephen Hawking døde 14. marts i hjembyen Cambridge i en alder af 76 år.

Under ceremonien holdes taler af skuespilleren Benedict Cumberbatch, som har spillet Hawking i en BBC-udsendelse, og astronauten Tim Peake.

Efterfølgende fremføres et musikværk af den græske komponist Vangelis, hvori Hawkings ord vil blive transmitteret ud i rummet fra rumorganisationen ESA's antenne i Spanien.

Ifølge Lucy Hawking, som er datter af fysikeren, vil musikken blive rettet mod det nærmeste sorte hul: 1A 0620-00.

Begravelsen er et tilløbsstykke. 1000 mennesker fra en række lande har fået plads efter en stor lodtrækning.

Senere fredag åbnes Westminster Abbey, så andre kan komme ind og tage afsked med videnskabsmanden, der var optaget af blandt andet universet og dets sorte huller.

Hawking udtalte sig om meget andet - blandt andet et højpolitisk emne som klimaforandringer. Forskeren var dybt bekymret over den globale opvarmning.

- Det er helt passende, at professor Stephen Hawking stedes til hvile i Westminster Abbey nær disse fremtrædende videnskabskolleger, siger provsten i Westminster Abbey, John Hall.

Newton blev begravet i Westminster Abbey i 1727, mens Charles Darwin blev begravet ved hans side i 1882.

I nyere tid er andre videnskabsfolk som Ernest Rutherford og Joseph John Thomson stedt til hvile på stedet i henholdsvis 1937 og 1940.

- Vi mener, at det er vigtigt, at videnskab og religion arbejder sammen om at søge svar på de store spørgsmål om livets mysterium og universet, siger Hall.

Stephen Hawking var en af verdens førende videnskabsmænd med sin banebrydende forskning om tyngdekraft i universitetet og sorte huller.

