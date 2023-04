Dødelig tornado river tage af huse og vælter træer i Missouri

Fem personer har mistet livet i en tornado tidligt onsdag morgen lokal tid i den sydøstlige del af den amerikanske delstat Missouri.

Tornadoen har revet tage af huse, væltet træer og revet strømledninger ned.

Førstehjælpere arbejder hårdt i ødelagte hjem og forretninger i det landlige område i Bollinger County, hvor tornadoen har ramt hårdest.

Missouris guvernør, Mike Parson, siger, at området står over for "en lang rejse" med at komme sig.

Ud over de fem dræbte er fem personer blevet kvæstet i tornadoen.

87 bygninger er blevet beskadiget. Af dem er 12 bygninger helt ødelagt, siger Eric Olson, der er leder af Missouris motorvejspatrulje.

Billeder på sociale medier fra byen Glen Allen - en landsby omkring 177 kilometer fra storbyen St. Louis - viser voldsomt beskadigede huse, hvor taget er revet af.

På billederne kan man også se, at træer er væltet og strømledninger er revet ned, mens murbrokker flyder i haver og på veje.

/ritzau/Reuters