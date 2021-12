Dødeligt hajangreb i Californien udløser badeforbud

En mandlig surfer har fredag mistet livet ud for Californiens centrale kyst i et hajangreb.

Det oplyser politiet i Morro Bay, hvor hændelsen fandt sted fredag formiddag lokal tid, rapporterer ABC News.

Manden var ikke ved bevidsthed, da han blev bragt ind til stranden. Han blev erklæret død på stedet og er endnu ikke identificeret, oplyser politiet.

En kvinde, der surfede i nærheden, så et surfbræt og en person, som lå med ansigtet ned i vandet. Hun forsøgte at få den livløse mand bragt ind til stranden og fik efter kort tid assistance fra en patruljebåd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet formoder, at personen blev bidt af en stor hvidhaj og har forbudt folk at gå i vandet i det område, hvor angrebet skete, de næste 24 timer. Stranden - Morro State Park Beach - kan stadig besøges.

Der var angiveligt ingen vidner til angrebet.

Men på baggrund af mandens bidsår mener politiet, at de stammer fra en stor hvidhaj. Det ventes at kunne blive bekræftet ved en retsmedicinsk undersøgelse.

Hajangreb er sjældne, især med dødelig udgang. I 2020 blev der i USA registreret 33 såkaldte uprovokerede hajangreb mod mennesker, hvoraf tre var dødbringende.

Et uprovokeret angreb defineres ifølge Floridas naturhistoriske museum som en hændelse, hvor en haj bider et menneske uden forinden at være blevet tirret eller genereret.

Det naturhistoriske museum laver årligt en opgørelse over hajangreb verden over. Ifølge den var der i 2020 i alt 57 af den slags angreb globalt.

Risikoen for at dø som følge af et hajbid er uendelig lille sammenlignet med sygdomme og andre dødsårsager.

I USA er risikoen for at blive dræbt af et lynnedslag 47 gange højere, mens risikoen for at omkomme i en trafikulykke er næsten 45.000 gange højere ifølge Floridas naturhistoriske museum.

/ritzau/