Dødstal efter årets kraftigste tyfon i Filippinerne stiger til 99

Tre dage efter at voldsom tyfon ramte turistområde i Filippinerne, bliver der fortsat fundet døde.

Dødstallet i Filippinerne som følge af en tyfon er steget til 99.

Det oplyser myndigheder søndag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Tyfonen, der ramte landets sydøstlige øer med vindstød op til 195 kilometer i timen, er den hidtil kraftigste i år i Filippinerne.

Fredag blev antallet af omkomne opgjort til 12 personer. Siden er tallet blevet opjusteret flere gange. Lørdag blev der meldt om 33 døde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag bevægede tyfonen sig ud over åbent hav i retning af Vietnam.

Forinden havde tyfonen væltet træer, elmaster og oversvømmet landsbyer i Filippinerne. Over 300.000 mennesker er flygtet fra deres hjem og fra hoteller ved kysten, lød det fra myndighederne fredag ifølge AFP.

Tyfonen har også efterladt omkring tre millioner mennesker uden strøm.

Det første landområde, tyfonen trak ind over, var turistøen Siargao. Ifølge øens guvernør er området "fuldstændig ødelagt", og genopbygningen skønnes at ville koste, hvad der svarer til over 2,6 milliarder kroner.

Guvernøren på naboøerne Dinagat, Arlene Bagao, siger, at regionen er "jævnet med jorden" af den kraftige tyfon, som internationalt er givet navnet Rai, mens den i Filippinerne bliver kaldt Odette.

- Vi har mistet vores hjem. Vægge og tage blev flået af og blæst væk. Vores forsyninger af fødevarer og vand svinder ind. Elektricitet og telekommunikation virker ikke, skriver Arlene Bagao i et opslag på Facebook.

- Ødelæggelserne minder om, hvis ikke de er værre, da Yolanda ramte vores provins, siger guvernøren ifølge det britiske medie BBC.

Over 6000 mennesker døde, da den tyfon, som også kendes som Haiyan, ramte Filippinerne i 2013.

I snit bliver Filippinerne ramt af omkring 20 storme og tyfoner om året.

Antallet af døde efter den seneste tyfon kan stadig stige. Guvernøren for øen Bohol oplyser, at der fortsat savnes ti personer på øen.

/ritzau/