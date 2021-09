Dødstal efter oversvømmelser i New York-område stiger til 41

Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i New York og de omkringliggende delstater fortsætter med at stige. Mindst 41 mennesker har nu mistet livet.

Det oplyser de lokale myndigheder sent torsdag aften dansk tid.

- Jeg er ked af at meddele, at mindst 23 mennesker fra New Jersey har mistet livet i denne storm, siger New Jerseys guvernør, Phil Murphy.

Guvernøren uddyber, at de fleste er døde, da de strandede i deres biler på oversvømmede veje.

New York Citys politi melder, at mindst 12 mennesker er dræbt i millionbyen, mens yderligere tre personer er døde i forstaden Westchester.

Tre mennesker har desuden mistet livet i Philadelphia i delstaten Pennsylvania, oplyser en embedsmand der.

Flere af de omkomne i New York City er døde i oversvømmede kældre i boligblokke i bydelen Queens. Ofrene er mellem 2 og 86 år.

Det er efterdønningerne af orkanen Ida, der har skabt uvejret på den amerikanske østkyst.

Ida gik i land søndag middag lokal tid og hærgede især delstaten Louisiana, hvor hele storbyen New Orleans blev efterladt uden strøm.

Uvejret er så voldsomt, at New York Citys borgmester, Bill de Blasio, onsdag aften lokal tid, erklærede nødretstilstand.

- Vi er midt i en historisk vejrsituation her til aften med rekordstore mængder regn i hele byen, voldsomme oversvømmelser og farlige forhold på vejene, skrev de Blasio på Twitter.

Oversvømmelserne har lukket flere større veje i New Jersey og New York og oversvømmet biler. Hundredvis af mennesker har måttet reddes ud af brandvæsenet.

På bare en time registrerede den nationale vejrtjeneste i USA (NWS) 80 millimeter regn i Central Park i New York City.

De massive vandmasser har også påvirket tennisturneringen US Open, der i øjeblikket afholdes i New York City. Flere kampe er blevet udskudt.

/ritzau/AFP