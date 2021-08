Dødstal efter stort jordskælv i Haiti stiger til 1419

Dødstallet efter det store jordskælv, der lørdag morgen lokal tid ramte Haiti, er steget til 1419 - 122 flere end tidligere rapporteret. Det viser tal fra landets beredskabstjeneste ifølge nyhedsbureauet AFP.

Antallet af kvæstede personer er samtidig steget til flere end 6900 fra tidligere 5700 personer.

Jordskælvet havde en beregnet styrke på 7,2 og kunne mærkes flere steder i Caribien.

Kirker, hoteller, hospitaler og skoler har fået store skader, og over 37.000 huse er blevet ødelagt.

Epicentret var omkring otte kilometer fra byen Petit Trou de Nippes og cirka 150 kilometer sydvest for hovedstaden Port-au-Prince.

Det sydvestlige Haiti er blevet ramt af de største ødelæggelser. Især området omkring byen Les Cayes har været hårdt ramt.

Jordskælv fik lørdag landets premierminister, Ariel Henry, til at erklære landet i en krisetilstand i den næste måned.

Jordskælvet er et af de værste i Latinamerika de seneste 25 år, når der måles på antallet af omkomne.

Det eneste, der var værre, var tilbage i 2010 - også i Haiti. Her var det officielle dødstal over 300.000. Andre har dog sat det lavere.

Jordskælvet præger stadig landet, der er blandt verdens fattigste. Her blev store dele af landets i forvejen skrøbelige infrastruktur ødelagt. Knap 4000 skoler blev også ødelagt eller beskadiget.

Tilbage i 2010 blev jordskælvet målt til at have en styrke på 7,0. Dermed havde lørdagens skælv en højere styrke. For 11 år siden ramte skælvet dog tættere på landets hovedstad.

Der bor omkring 11,5 millioner mennesker i landet.

/ritzau/