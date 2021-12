Dødstal stiger efter voldsomme oversvømmelser i Brasilien

Dødstallet efter kraftig regn og oversvømmelser i det nordøstlige Brasilien er mandag steget til 20.

Det seneste døgn har yderligere to personer således mistet livet i byen Itabuna i delstaten Bahia.

En 21-årig mand druknede mandag, da han blev revet med af stærk strøm i de store vandmasser, mens en 33-årige kvinde blev dræbt i et jordskred.

Guvernøren i Bahia, Rui Costa, kalder oversvømmelserne den værste katastrofe i delstatens historie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er dog håbefuld omkring, at situationen vil vende til det bedre de kommende dage.

- Vandstanden er begyndt at dale ved Cachoeira-floden, og det forventes at blive bedre i de kommende dage, selv om det går langsomt, siger Costa.

Knap 63.000 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem som følge af de voldsomme oversvømmelser i Bahia.

Adskillige huse står under vand, og gader er blevet forvandlet til floder i flere kommuner i den sydlige del af delstaten.

Siden torsdag er der faldet store mængder regn, der har fået dæmninger til at kollapse og floder til at flyde over i løbet af weekenden.

Siden begyndelsen af november har kraftig nedbør og oversvømmelser foruden dødsfaldene såret 358 mennesker.

Dødsfaldene er blevet registreret i 11 forskellige kommuner.

I alt vurderer myndighederne, at 116 kommuner er blevet ramt af det voldsomme uvejr. Af de kommuner er 72 under undtagelsestilstand.

Delstaten er i december blevet ramt af rekordstore nedbørsmængder.

Alene i Bahias hovedstad, Salvador, er der i julemåneden frem til fredag faldet 250 millimeter regn. Det er mindst fem gange så højt som det historiske gennemsnit for december.

Der bor 15 millioner mennesker i Bahia.

/ritzau/AFP