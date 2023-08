Dødstal stiger til 99 efter skovbrande på Hawaii

Redningsmandskabet fortsætter med at lede efter omkomne i asken efter skovbrandene på Maui, som er en del af øgruppen Hawaii.

Dødstallet er mandag steget til 99, oplyser guvernøren på Hawaii, Josh Green, til det amerikanske medie CNN.

Og antallet af omkomne forventes at stige yderligere.

- Det vil stige væsentligt, siger guvernøren til CNN.

Han frygter, at dødstallet bliver fordoblet i løbet af de næste ti dage.

Hunde, der er trænet til at finde lig, hjælper med eftersøgningen. Men hundene er udfordret af, at der flere steder stadig er meget varmt efter brandene.

På et tidspunkt kunne de kun søge i 15 minutter ad gangen på grund af de høje temperaturer i området.

Omkring 85 procent af brandene i den hårdt ramte by Lahaina er slukket, hvilket betyder, at der altså stadig er aktive brande.

- Det er en uforlignelig tragedie. Vi troede selvfølgelig aldrig, at vi skulle se dette noget sted i Amerika, siger Josh Green.

Skovbrandene bredte sig med stor hast, og indbyggerne i Lahaina har klaget over, at de ikke blev advaret om, at brandene var på vej mod deres hjem.

Stærk vind i området på grund af orkanen Dora har medvirket til, at skovbrandene bredte sig så hurtigt, som de gjorde. Orkanen passerede flere hundrede kilometer syd for Hawaii.

Derudover formodes særligt brandbare, invasive planter at have spillet en rolle i den hurtige spredning af ilden.

Brandene opstod flere forskellige steder på Maui sidste tirsdag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er mindst 2200 bygninger brændt ned.

Der er tale om den mest dødbringende naturkatastrofe, der har fundet sted på Hawaii, mens øgruppen har været en amerikansk stat. Hawaii blev USA's 50. delstat i 1959.

Det er desuden den dødeligste naturbrand i USA siden 1918, hvor 453 personer mistede livet som følge af en brand i Minnesota, skriver Reuters.

/ritzau/