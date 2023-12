Dødstal stiger til knap 200 efter angreb på landsbyer i Nigeria

Dødstallet efter angreb på flere landsbyer i det centrale Nigeria er steget til knap 200.

Det oplyser lokale myndigheder onsdag.

Imens er overlevende begyndt at begrave de døde.

Blodsudgydelserne fandt sted i delstaten Plateau, som i årevis har været præget af religiøse og etniske spændinger.

Her udførte væbnede grupper en række angreb mellem lørdag aften og tirsdag morgen.

Dødstallet var tidligere 163 ifølge lokale myndigheder.

Vicepræsident i Nigeria Kashim Shettima talte onsdag til lokale embedsmænd og fordrevne fra området.

- Vi opfordrer jer til at modstå fristelsen til at bøje jer for splittelsen eller den hadske retorik mod jeres medborgere, sagde han.

Tirsdag sagde lederen for lokalregeringen i området Bokkos, at dødstallet kunne stige yderligere.

Han sagde, at 500 var blevet såret og tusindvis drevet på flugt.

Ifølge ham var det mindst 20 landsbyer, som blev mål for en række velkoordinerede angreb mellem lørdag aften og mandag morgen.

Sent mandag aften kunne der stadig høres skud, oplyste en kilde i regionen, som ligger på skillelinjen mellem Nigerias hovedsageligt muslimske nordlige del og hovedsageligt kristne syd.

Nigerias præsident, Bola Ahmed Tinubu, fordømte tirsdag angrebene. Han krævede, at "sikkerhedstjenester med det samme skulle rykke ind, gennemsøge hvert et stykke af området og pågribe de skyldige".

Det nordvestlige og det centrale Nigeria har igennem længere tid været terroriseret af militser, der har baser dybt inde i skovene.

Herfra angriber de landsbyer, hvor de plyndrer alt af værdi og bortfører indbyggere, som de så kræver løsesum for at frigive.

/ritzau/AFP