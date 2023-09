Dødstal stiger under fortsat jagt på overlevende i Marokko

Dødstallet i Marokko er mandag steget til 2497, mens redningshold fra Spanien, Storbritannien og Qatar er gået i gang med at yde støtte til lokale redningshold.

Landets indenrigsministerium oplyser, at det bekræftede antal kvæstede er 2476 efter jordskælvet, som fredag aften ramte med en beregnet størrelse på 6,8.

Det marokkanske nyhedsbureau MAP melder, at udenlandske redningshold har begyndt deres arbejde.

Mange af husene i de afsidesliggende landsbyer var af traditionelle materialer, hvorfor de var særligt sårbare over for jordskælv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skælvet havde en beregnet størrelse på 6,8 og skete ifølge geologiske institutter på en dybde mellem 18,5 og 27 kilometer.

Så kraftige jordskælv er sjældne i Marokko.

Jordskælvet har jævnet flere byer med jorden i Atlasbjergene, hvor frivillige redningsarbejdere og militæret leder efter overlevende.

Vidner har oplyst, at nogle af områderne søndag fortsat var isolerede, da veje dertil var blokeret af jordskred. Nogle overlevende siger, at lugten af lig er begyndt at brede sig fra murbrokkerne.

I byen Ouneine oplyser en yngre mand, at mange veje nu er blevet ryddet, og at redningsfolk har mulighed for at komme frem. Men myndigheder er ikke nået frem til hans by endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der har hverken været meldinger om danske tilskadekomne eller omkomne efter skælvet.

Skælvet ramte blandt andet Marrakesh og områder i Atlasbjergene, som er populære blandt turister.

Danmarks ambassadør i Marokko, Jesper Kammersgaard, oplyste tidligere mandag til DR:

- Vi har været i kontakt med over 200 danskere, og alle de personer, der er meldt savnet af pårørende i Danmark, er blevet lokaliseret, og der er ikke meldinger om danske tilskadekomne, siger han til DR Nyheder.

/ritzau/dpa