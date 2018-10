Dødstal vil nok stige i tsunami-ramte Indonesien

Der ikke overblik over tab af menneskeliv i de afsides egne på øen Sulawesi, siger Folkekirkens Nødhjælp.

Antallet af omkomne stiger stødt, efter at øen Sulawesi i Indonesien blev ramt af to jordskælv og en tsunami for fem dage siden.

Og det stopper formentlig ikke her, vurderer Jonas Nøddekær, der er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.

- Man er først ved at danne sig et overblik nu. Derfor er det min forventning, at dødstallet vil stige de næste par dage, når man også får indsigt i, hvad der er sket i de mere fjerntliggende områder, siger han.

Onsdag melder katastrofemyndigheder, at flere end 1400 mennesker er døde i katastrofen. Det er en stigning på knap 200 siden tirsdag.

Øen er meget bjergrig og infrastrukturen løber hovedsageligt langs med kysten. Men ved jordskælvet er der kommet en masse jordskred, der har ødelagt vejene.

Myndighederne har fået adgang til byen Palu, hvor der ifølge Jonas Nøddekær bor omkring 300.000 mennesker.

- Men selve epicentret for jordskælvet ramte i virkeligheden 50 kilometer nord for byen. Den vej, der kører op til de områder, er den, der er fjernet, siger han.

Ved mange af stederne har man endnu ikke haft muligheder for at kommunikere med de fjerne egne.

Folkekirkens Nødhjælp er til stede i Palu som en del af netværket "ACT Alliance", der hjælper dem, der er overlevet.

Inden ødelæggelserne var Palu en moderne by i indonesisk forstand med hospitaler og hoteller. Men nu er store dele af den ødelagt.

Hvor andre organisationer forsøger at kæmpe sig vej gennem terrænet og lede efter mennesker, forsøger netværket at hjælpe dem, der er overlevet i byen.

De arbejder blandt andet med at begrave de mange døde og skaffe vand, føde og andre fornødenheder til byen.

- Folk er desperate, siger Jonas Nøddekær.

Landets soldater har fået ordre til at åbne ild mod personer, der plyndrer i området, hvor flere allerede er blevet anholdt for tyverier.

