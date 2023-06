Dødstallet efter ukrainsk dæmningskollaps nærmer sig 50

Antallet af mennesker, der er døde i oversvømmelserne efter et dæmningskollaps i Ukraine for halvanden uge siden, fortsætter med at stige.

På den ukrainske side af Dnepr-floden er 16 mennesker bekræftet døde, mens 31 savnes.

Det oplyser det ukrainske indenrigsministerium lørdag.

- 16 mennesker er døde: 14 i Kherson-regionen og to i Mykolajiv-regionen. 31 mennesker savnes fortsat, udtaler ministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere lørdag kom det frem, at 29 mennesker er bekræftet døde i de russisk-kontrollerede områder omkring floden.

- Desværre er antallet af døde steget til 29, sagde Andrej Alesejenko, som er leder af de russisk-indsatte myndigheder i Kherson.

Det hidtidige dødstal i disse områder lød på 17.

Det var tirsdag den 6. juni, at den store Kakhovka-dæmning blev udsat for en sprængning, så den kollapsede.

Enorme mængder vand begyndte at fosse ud i landområderne langs Dnepr-floden i det sydlige Ukraine og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nova Kakhovka-dæmningen består af et 30 meter højt og 3,2 kilometer langt murværk, der afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

Byen Nova Kakhovka, der ligger i Kherson-regionen, blev besat af russiske styrker i februar 2022 i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Siden har både byen og dæmningen været kontrolleret af russisk militær.

/ritzau/AFP