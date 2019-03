Dødstallet stiger efter cyklon i Mozambique

Det samlede dødstal er steget til over 700 mennesker i de tre afrikanske lande, der er ramt af cyklonen Idai.

Dødstallet efter cyklonen i Mozambique er steget til 417.

Det oplyser landets miljøminister, Celso Correia.

Han tilføjer, at situationen er forbedret, men stadig kritisk.

Den seneste opgørelse fra FN viser, at mindst 293 mennesker i Mozambique har mistet livet på grund af det voldsomme uvejr.

Men tallet kan meget vel stige i de kommende dage.

- Vi bliver nødt til at vente, til vandet trækker sig tilbage, til vi kender det fulde omfang, siger en talsmand for FN's organ for koordinering af nødhjælp (OCHA), Sebastian Rhodes Stampa.

Cyklonen Idai ramte for en uge siden Mozambique med vindstød på op mod 170 kilometer i timen, inden den fortsatte sin ødelæggende færd mod Malawi og Zimbabwe.

I Zimbabwe fik de voldsomme skybrud en dæmning til at kollapse, hvormed en række landsbyer ifølge lokale medier blev oversvømmet.

Den seneste melding herfra lyder på, at 259 mennesker er omkommet. I Malawi meldes foreløbig om 56 døde som følge af uvejret.

/ritzau/Reuters