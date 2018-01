Erdogan: Dom mod tyrkisk bankdirektør er et amerikansk plot

Tyrkiets præsident siger, at forholdet til USA har mistet værdi, efter en tyrkisk bankdirektør er dømt i USA.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarer om, at de bilaterale aftaler med USA "mister deres værdi", efter at en amerikansk domstol har dømt en tyrkisk bankdirektør for at have brudt sanktionerne mod Iran.

- Hvis dette er den amerikanske forståelse af retfærdighed, så er verden fortabt, siger Erdogan på en pressekonference, inden han tager til Paris. Her skal han senere fredag mødes med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Den tyrkiske regering har de sidste dage raset over, at den viceadministrerende direktør i den tyrkiske bank The Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, er blevet dømt i USA for svindel og for at konspirere mod USA.

I alt er Mehmet Hakan Atilla dømt i fem ud af seks anklager, der omhandler brud på sanktionerne mod Iran.

Sagen mod bankdirektøren bygger på vidneudsagn fra Reza Zarrab, en tyrkisk-iransk guldsælger, der har samarbejdet med anklagemyndigheden og indrømmet, at han har konspireret for at bryde de amerikanske sanktioner mod Iran.

Ifølge Reza Zarrab skal de have sendt hundredvis af millioner dollar gennem amerikanske banker til Irans regering og andre parter i Iran.

Tyrkiet mener, at sagen mod Mehmet Hakan Atilla er bygget på fabrikerede beviser og har beskyldt de amerikanske myndigheder for at have forbindelser til det tidligere kupforsøg i landet, som Tyrkiet mener USA har støttet.

- Hvad vi ser i USA er en kæde af seriøse plot mod Tyrkiet, siger Erdogan.

Den franske præsident og den tyrkiske præsident skal i Paris blandt andet diskutere situationen i Syrien. Besøget er også et forsøg på at opbløde et kølnet forhold mellem Tyrkiet og resten af Europa.

/ritzau/Reuters