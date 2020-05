Dokument spår stor stigning i coronadødsfald i USA i maj

I slutningen af maj kan USA risikere 200.000 nye daglige smittetilfælde, lyder prognose ifølge to aviser.

Interne prognoser fra den amerikanske regering spår cirka en fordobling af dødstallene som følge af coronavirus i USA omkring slutningen af maj.

Det skriver New York Times og Washington Post.

De to aviser er kommet i besiddelse af prognoser fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Prognosen spår en stigning til 200.000 bekræftede nye smittetilfælde dagligt i begyndelsen af juni. Derudover vil det daglige antal døde ligge på omkring 3000, skriver de to aviser.

Til sammenligning er der omkring 1500 til 2000 nye dødsfald per dag i øjeblikket og mellem 25.000 og 30.000 nye bekræftede smittetilfælde dagligt.

Det Hvide Hus har ikke sat spørgsmålstegn ved dokumentets ægthed, men kalder det et "internt CDC-dokument".

Man understreger, at det ikke har været forbi præsidentens coronavirus-taskforce eller har været godkendt af andre amerikanske myndigheder.

- Disse data reflekterer ikke den modellering, som taskforcen har foretaget, eller de data, som taskforcen har analyseret, siger talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere.

- Præsidentens faseopdelte retningslinjer for at genåbne USA er en videnskabeligt understøttet tilgang, som topeksperter inden for sundhed og epidemier i den føderale regering bakker op om, understreger han.

CDC-dokumentet forudser en hastig stigning i antallet af smittede og døde omkring 14. maj.

Prognosen lader til at modsige Trumps påstand om, at 100.000 dødsfald ligner det værste scenarie for USA.

Da USA allerede ligger på 68.000 dødsfald, ville en periode med 3000 dødsfald om dagen hurtigt resultere i, at de 100.000 blev passeret.

De fleste amerikanske delstater har været under en eller anden form for lukning siden midten af marts, hvilket har taget toppen af antallet af smittede - men pandemien har ramt et plateau siden tidligt i april.

De tidlige hotspots som New York og New Jersey har oplevet et fald i smittetallet, mens andre steder som eksempelvis Texas har set stigende smittetal, siden en række typer af virksomheder er blevet genåbnet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters viser en anden og netop offentliggjort model fra University of Washington, at USA sandsynligvis vil have haft omkring 135.000 coronadødsfald i midten af august.

Antallet af døde udtrykker det ifølge modellen mest sandsynlige epidemiske forløb. Men den har et spænd på mellem 95.000 og godt og vel 240.000 dødsfald. Prognosen er en markant opjustering.

/ritzau/AFP