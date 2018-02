Dom baner vej for forbud mod dieselbiler

Tysklands øverste administrative domstol har fastslået, at byer kan indføre forbud mod osende dieselbiler uden at kompensere ejerne.

En sejr i kampen for renere luft og en dom, der kan sende dieselbiler mod graven.

Glæden er stor hos tyske og internationale miljøorganisationer, efter at en forbundsdomstol i Tyskland tirsdag sagde god for, at landets byer kan forbyde biler med diesel i tanken at køre på deres veje.

Sagen har i første omgang konsekvenser for Stuttgart og Düsseldorf, som begge kæmper med luftforurening.

Men afgørelsen kan på sigt få betydning for de omkring 70 byer i den stolte bilnation, hvor usynlige partikler i dag fylder mere, end de må, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.