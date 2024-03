Dom forhindrer sydafrikansk ekspræsident i at stille op til valg

Den tidligere sydafrikanske præsident Jacob Zuma er blevet udelukket fra at stille op til Sydafrikas parlaments- og provinsvalg i maj.

Det oplyser landets valgkommission torsdag.

81-årige Zuma, der forlod posten som præsident i 2018 under anklager om korruption, har stadig politisk gennemslagskraft i Sydafrika.

Han har ført valgkamp for oppositionspartiet uMkhonto we Sizwe (MK) i et forsøg på at svække sit tidligere parti, regeringspartiet ANC.

Men en dom på 15 måneders fængsel fra 2021 for at vise foragt for retten spænder nu ben for ham.

I en pressemeddelelse skriver valgkommissionen, at "enhver, der er dømt for en lovovertrædelse og idømt mere end 12 måneders fængsel uden mulighed for bøde" ikke må stille op ved et valg.

Beslutningen kan ankes inden 2. april.

Ved valget til maj er ANC, Den Afrikanske Nationalkongres, under stort pres.

Meningsmålinger viser, at det godt kan ske, at Nelson Mandelas gamle parti kommer under 50 procent af stemmerne for første gang. Imens skranter økonomien, og landet kæmper med korruption.

Zuma var Sydafrikas præsident i to embedsperioder. Det var han fra 2009 til 2018.

En præsident kan kun sidde i to perioder i Sydafrika, hvor der ikke stemmes direkte på en præsident, som i stedet udpeges af landets parlament.

Kun cirka to måneder efter at Zuma i 2021 blev idømt 15 måneders fængselsstraf, blev han løsladt af sundhedsmæssige årsager.

Fængslingen af Zuma udløste voldsomme optøjer i Sydafrika, hvor hundredvis døde, og butikker blev plyndret.

Han står stadig over for anklager om korruption i forbindelse med en våbenhandel fra 1990'erne, da han var vicepræsident.

En talsmand for uMkhonto we Sizwe, der har taget sit partinavn fra den tidligere væbnede gren af ANC, siger, at partiet nu vil se nærmere på begrundelsen for udelukkelsen.

- Men vi vil selvfølgelig anke den, siger talsmand Nhlamulo Ndlhela.

