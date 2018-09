Dom til journalister i Myanmar udløser udbredt fordømmelse

FN kræver fængselsdømte journalister frigivet i Myanmar, mens Reuters-chef kalder dommen grundløs.

To journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters blev mandag idømt syv års fængsel ved en domstol i Myanmar for brud på landets love om statshemmeligheder.

Dommen har udløst store protester fra det internationale samfund.

* Knut Ostby, talsmand for FN i Myanmar:

- Wa Lone og Kyaw Soe Oo bør vende hjem til deres familier og fortsætte deres job som journalister. Vi opfordrer stadig til, at de bliver løsladt.

* Stephen J. Adler, chefredaktør for Reuters:

- I dag er en trist dag for Myanmar, Reuters-journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo og pressen overalt.

- Uden nogen beviser om ulovligheder og trods overbevisende beviser om en politifælde har dagens kendelse dømt dem til fortsat tab af deres frihed.

- Dette er et kæmpe skridt tilbage for Myanmars overgang til demokrati, det er ikke i overensstemmelse med retsstatsprincipper om pressefrihed, og det må regeringen rette op på.

* Dan Chugg, Storbritanniens ambassadør i Myanmar:

- På vegne af den britiske regering, men også på vegne af alle EU-lande er vi ekstremt skuffede over denne dom.

- Ytringsfrihed er et retsprincip, der er fundamentalt i et demokrati, og denne sag har kastet en lang skygge over begge dele i dag.

- Dommeren valgte tilsyneladende at ignorere beviserne og Myanmars love. Dette har været et stort slag mod retsprincipperne.

* Scot Marciel, USA's ambassadør i Myanmar:

- Jeg er trist på vegne af Wa Lone og Kyaw Soe Oo og deres familier, men også på Myanmars vegne.

- Det er dybt bekymrende for alle, der har arbejdet så hårdt for mediernes frihed.

- Jeg tror, man bliver nødt til at spørge sig selv, om denne proces vil øge eller formindske folkets tillid til retssystemet.

/ritzau/Reuters