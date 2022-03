Dommen er faldet for tre mænd efter drab på fransk præst

Fire mænd var tiltalt for at hjælpe med drab på fransk præst i 2016. Tre får fængselsstraffe på op til 13 år

Tre mænd er blevet idømt fængselsstraffe på op til 13 år efter drabet på den franske præst Jacques Hamel, som fik halsen skåret over under en messe.

Det har en fransk domstol i Paris afgjort, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I alt var fire anklaget for at være med i en terrorgruppe og for at have hjulpet de to 19-årige gerningsmænd, Adel Kermiche og Abdel-Malik Petitjean, som begik drabet.

Begge mænd blev dræbt af politiet, da de forsøgte at flygte fra kirken. I en video havde de erklæret sig som medlemmer af Islamisk Stat.

Tre af mændene - Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil og Yassine Sebaihia - fik fængselsstraffe. Sebaihias fængselsstraf lød på otte år, mens Khelil fik ti år, og Jean Louis fik 13 år.

Den fjerde tiltalte, Rachid Kassim, formodes død i Irak. Han blev idømt livsvarigt fængsel in absentia. I Frankrig stiles tiltalte for retten, selv om de formodes - men ikke er bekræftet - døde.

Selv om de medsammensvorne ikke kendte planen i detaljer, var de "udmærket klar over, at Adel Kermiche og Abdel-Malik Petitjean tilhørte en sammenslutning af kriminelle og var ved at forberede en voldelig handling", lød det fra domstolen.

Angrebet, som var et ud af en række jihadist-angreb, der har rystet Frankrig i de seneste år, fandt sted 26. juli 2016 i Jacques Hamels lille kirke i Saint-Etienne-du-Rouvray nær Rouen i det sydvestlige Frankrig.

Drabet på Hamel skete, da hele Frankrig var sat i forhøjet alarmberedskab efter en massakre på redaktionen på det satiriske magasin Charlie Hebdo i januar 2015.

Retssagen mod mændene var dog præget af forsoning. Farid Khelil havde tidligere bedt familien om tilgivelse, hvilket ifølge Hamels søster, Roseline Hamel, "havde gjort godt".

Hun havde også haft kontakt med Jean-Philippe Jean Louis' søstre, ligesom hun havde givet et billede af sin bror til hver af de tre anklagede.

/ritzau/AFP